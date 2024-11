Liberoquotidiano.it - Schiaffo del premier francese alla Germania: perché ha scelto di incontrare subito Meloni

La «cooperazione franco-tedesca è sempre più necessaria, ma sempre più insufficiente», di conseguenza, «dobbiamo aprirci e non essere esclusivi. L'Italia è un grande Paese che la Francia ha spesso trascurato». Con queste parole, il primo ministro, Michel Barnier, ha aperto ieri la seconda giornata del sesto Trilateral Business Forum, che ha riunito a Parigi le federazioni degli industriali delle tre maggiori economie dell'Eurozona, Confindustria, Medef (Francia) e Bdi (). Ma il capo del governo, soprattutto, ha annunciato la sua visita a Roma peril presidente del Consiglio italiano, Giorgiavigilia terzo anniversario del Trattato del Quirinale (firmato il 26 novembre 2021). «Ho molto rispetto per l'Italia. Vi andrò in visita ufficiale fra una quindicina di giorni per», ha dichiarato Barnier.