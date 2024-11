Ilrestodelcarlino.it - Pericolo alluvioni e frane, la mappa: oltre 90.000 bolognesi in aree a rischio

Bologna, 22 novembre 2024 – Eccola, ladelper. O forse, più che di, si può parlare di dati che fanno sobbalzare dalla sedia e che, ovviamente, vanno contestualizzati. Innanzitutto sono 92.350 i(tra città e provincia) che ad oggi vivono insità idraulica elevata, quindi inallagabili a seconda della potenza di un’eventuale alluvione: parliamo del 9,5% della popolazione nell’area metropolitana. E il dato schizza a 547.506 residenti (56,1%) quando si parla di media entità; 578.927 (59,3%) se si parla di indice basso. Non solo, perché gli indici entrano nel dettaglio parlando di 39.949 famiglie (8,7%) per ilelevato; 249.931 (54,3%) per quello medio; 265.438 (57,7%) ina bassasità. E continuano: si parla di edifici (15.