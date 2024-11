Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti nell’oroscopo del 23 novembre, dove le stelle non solo ci illuminano, ma ci strappano anche qualche sorriso! Che tu sia un Ariete pronto a conquistare il mondo o un Pesci in cerca di sogni e nuvole, oggi le influenze cosmiche non solo ti guidano, ma lo fanno con una buona dose di ironia e leggerezza. Preparati a scoprire cosa ti riservano i pianeti con un pizzico di spirito e tanta voglia di ridere. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Ti sveglierai carico come una molla. peccato che la molla sia quella della biro rotta sul tavolo. La tua energia oggi ti porterà a tentare grandi imprese, tipo trovare un parcheggio senza dover fare tre giri dell’isolato. Consiglio: prova a contare fino a 10 prima di arrabbiarti con l’universo.Toro (20 aprile – 20 maggio)La giornata sarà un mix di piaceri e sorprese: troverai finalmente quella cosa che cercavi.