Ilrestodelcarlino.it - Morti sospette, infermiere sospeso: si ricerca una benzodiazepina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argenta (Ferrara), 23 novembre 2024 – Il primo ‘obiettivo’ sarebbe un farmaco specifico della famiglia delle benzodiazepine. In seconda battuta, allargando lo spettro delle ricerche, altri medicinali che potrebbero essere stati somministrati senza autorizzazione o in dosi importanti. Si muove lungo queste direttrici l’attività dei quattro tecnici (tre medici legali e un tossicologo) incaricati dal pubblico ministero Barbara Cavallo di svolgere accertamenti su alcune decine di pazienti che potrebbero essere stati vittime delle condotte illecite contestate a undi 44 anni, già indagato per omicidio volontario a seguito del decesso sospetto di due anziani ricoverati all’ospedale di Argenta. L’ampliamento dell’inchiesta su quei fatti ha visto l’aggiunta di una nuova ipotesi di reato, quella di maltrattamenti sui pazienti.