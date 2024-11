Linkiesta.it - Montalcino sta cercando di rendere più obiettivi i giudizi sulle annate

Quando si tratta di un vino di fama internazionale, come il Brunello di, la presentazione di una nuova annata è un momento importante, perché serve a creare un’occasione in cui comunicare in maniera unitaria il vino alla critica enologica e – di rimando – al mercato. Importatori, distributori e appassionati potranno così avere un’idea di cosa aspettarsi all’interno delle bottiglie.Proprio per fornire un’indicazione di base spesso i Consorzi diffondono una propria valutazione, che in genere è il risultato di degustazioni e dati raccolti sul territorio, cosa che ha fatto per anni anche il Consorzio del Brunello di, attribuendo ogni anno un punteggio espresso in stelle (da una a cinque) all’annata appena trascorsa, in attesa di presentarla a distanza di anni almomento della messa in commercio.