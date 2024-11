Lanazione.it - "Mai avuto uno sciopero ’contro’". Arvedi scrive ai lavoratori di Ast

"Non ho maiunoin disaccordo con il nostro lavoro". Loil presidente di Ast, Giovanni, nella lettera personale e recapitata a mano a tutti i dipendenti di-Acciai speciali Terni e Tubificio. Una missiva in cuimanifesta disappunto per gli scioperi, indetti dai sindacati territoriali dei metalmeccanici che chiedono lumi sul piano industriale, arenatosi sui ritardi dell’ accordo di programma, e ricorda di aver rilevato, due anni e mezzo fa, "un’azienda industrialmente in fallimento". "Tanti anni di lavoro – si legge ancora nella lettera –, grazie al Signore, mi hanno sempre dato la Grazia, nelle nostre aziende, di assumere personale e mai licenziarlo. Loè un atto che di principio è ben accettato, ma in pratica è un danno reale per tutti, che implica un atteggiamento contrario alla gestione dell’azienda che vede non condiviso sufficientemente il suo lavoro e la sua cosciente responsabilità" "Nel 2022 abbiamo assunto la responsabilità di Ast – continua il cavalier–, un’azienda industrialmente in fallimento: i bilanci degli ultimi dieci anni sono ben conosciuti e mostrano le perdite e la presenza d’investimenti inesistenti.