Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2024 in DIRETTA: azzurre a caccia della rimonta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACAPRIMA MANCHE13.36: Beatrice Sola è quarta. Perde tanto l’azzurra nel finale, chiude a 1?07 e sono i primi punti in Coppa del Mondo ora13.36: 3 decimi di ritardo poer Sola all’intermedio13.35: Terza Martina Peterlini che perde tanto. accumula un ritardo di 1?0313.34: 64 centesimi di ritardo di Peterlini all’intermedio13.34: va al comando Swenn Laon con un vantaggio di 48 centesimi13.33: Vantaggio di 43 centesimi all’intermedio per Swenn Laon13.31: Meno angoli nella seconda manche con la svedese Aphand che chiude con il tempo globale con 1’42?8013.28: Temperature polari in Austria, -8° al traguardo, c’è il sole, situazioneneve evisibilità ideale13.26: La seconda manche è stata disegnata dal tecnico canadese Francis Royal13.