L’Inter senza Calhanoglu e Lautaro ne fa cinque al Verona | doppietta Thuram sorpresa Correa

più bella e cinica della stagione. Unche parte bene, ma si scioglie come neve al sole al primo scossone. Al Bentegodi lo 0-5 inflitto dai nerazzurri ai gialloblù è incastonato in ventiquattro minuti di gioco: tanto basta agli uomini di Simone Inzaghi per uscire dacon i tre punti in bello stile.si prende la vetta della classifica almeno per una notte, in attesa di vedere cosa combinerà il Napoli di Antonio Conte contro la nuova Roma di Claudio Ranieri. Non era scontato, anche perché l’11 nerazzurro non è certo quello classico: non convocati(febbre). Dal 1? ci sono alcune seconde linee come Bisseck, Carlos Augusto, Asllani e.Non solo. Hellas e Inter si presentavano all’appuntamento con una statistica in comune: sono loro due delle quattro squadre ad aver subìto in media gol più spesso in rapporto ai tiri subiti in questo campionato.