Anteprima24.it - Il Pd sannita aderisce all’Agorà delle Donne promossa dalle Rete L.E.I.

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Pd. “Nell’ambitoplurime iniziative messe in campo nel mese di novembre contro la violenza sulle, il Partito Democratico del Sannio è lieto di annunciare la sua adesione, tra responsabilità politica e sociale, organizzata dalla L.E.I. a Telese Terme il prossimo 30 Novembre c/o la Sala Goccioloni.L.E.I. – il cui acronimo sta per libertà, emancipazione, indipendenza – è unadalla cooperativa sociale Social Lab76 che, lo scorso anno, lanciò un appello per la costruzione di un’organizzazione orizzontale che tenesse insieme varie realtà per attivare misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, ma anche di supporto all’empowerment femminile.