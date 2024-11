Ilgiorno.it - Il Corde Vocali Duo in concerto per l’Africa

Musica, parole e film per gettare uno sguardo sul continente africano, sulle sua realtà e la sua cultura. La rassegna “Africa Vive“, organizzata dal Gruppo Solidarietà Africa in collaborazione col Comune, proporrà domani alle 21 nell’Abbazia di San Benedetto, in via Stefano da Seregno, il “per Tanguiéta“, con ilDuo che eseguirà un programma dal titolo “Risonanze antiche“: l’ensemble formato dal mezzosoprano e liutista Silvia Vavassori e dalla chitarrista Clara Ciliberti spazierà da musiche rinascimentali e barocche a composizioni moderne, accanto a pezzi per voce e chitarra, un Preludio di Bach, uno Studio di Sor e pagine di Mauro Giuliani. Si proseguirà mercoledì alle 21.15 al Movie studio di via Gandhi con l’ultimo appuntamento della rassegna del cinema africano “Bianco e nero“, con la proiezione del film “Les Gens de la rizière“ di Rithy Panh, mentre giovedì alle 21 in Sala civica monsignor Gandini l’incontro “Africa: le guerre dimenticate“, col giornalista Enrico Casale.