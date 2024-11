Gqitalia.it - I 10 ruoli che fanno di Jude Law un maestro sottovalutato

Law ha interpretato una serie di indimenticabili personaggi in ogni genere e saga cinematografica, da Harry Potter all'Universo Cinematografico Marvel fino a Sherlock Holmes. La sua filmografia ne ha per tutti i gusti, dalle piccole gemme indie amate dalla generazione di Letterboxd fino alle opere da Oscar e alle collaborazioni con alcuni dei migliori autori del mondo.Ha indossato i panni di uno squilibrato cospiratore di pandemie in Contagion. Lo abbiamo visto dare vita al peggiore partner del mondo in Closer. Ha persino affrontato Enrico VIII in Firebrand. Più avanti, nel corso dell'anno, lo vedremo nell'infuocato thriller di Prime Video The Order, in cui interpreta la parte di un agente dell'FBI di origini centroamericane che dà la caccia a un suprematista bianco.Quando ci si trova a celebrare un attore che ha lavorato in così tanti film come lui, per giunta nell'arco di tre decenni di carriera, da dove si può cominciare? GQ ha affrontato l'impresa stilando una classifica delle sue interpretazioni, da Il talento di Mr.