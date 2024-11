Gamerbrain.net - Honkai Star Rail 2.7: Codici da riscattare e Novità

Leggi su Gamerbrain.net

Recentemente si è tenuta la diretta dedicata all’aggiornamento 2.7 di. Questo aggiornamento è ricco di contenuti, tra cui nuovi personaggi, eventi speciali e tanto altro. Come di consueto, durante la diretta sono stati rilasciati trepromozionali, che la community puòper ottenere preziose ricompense.promozionali per la Versione 2.7 diUAJJDY9E8JJTMTJ2CG9XRK2FDSJKDYQF82J3Perquesti, i giocatori possono scegliere tra due opzioni: attraverso il sito ufficiale dio direttamente all’interno del gioco. Nel primo caso, è sufficiente accedere al sito con il proprio account Hoyoverse, inserire ie confermare. In alternativa, ipossono essere riscattati all’interno del gioco aprendo il menu principale, selezionando “Redeem Code“, inserendo ie confermando.