Napoli-Ndoye conferme sull’accordo | cosa manca per chiudere

Dan Ndoye continua a essere uno degli obiettivi principali della SSC Napoli, che vuole quanto prima mettere le mani sul calciatore del Bologna. Idee molto chiare e una determinazione che, si spera, potrebbe portare il Napoli a venire a dama sui suoi obiettivi in sede di calciomercato. È stato così sia per Luca Marianucci che per Kevin De Bruyne, i primi due colpi ufficiali del club campione d’Italia in carica e, presto, lo sarà anche per Noa Lang e per Sam Beukema. Il tutto, con allo sfondo la speranza di poter mettere le mani anche su Dan Ndoye, profilo ulteriore individuato per rafforzare la batteria di esterni offensivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it