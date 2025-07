Bomba d’acqua sulla Lombardia | una donna morta a Robecchetto allagamenti ovunque La conta dei danni a Milano e nelle province

L’ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia, dopo settimane di caldo intenso, ha portato allagamenti e drammatici incidenti, tra cui una tragica perdita umana a Robecchetto. La regione si trova ora ad affrontare emergenze e danni ingenti, con l’allerta arancione ancora in vigore. È un richiamo forte sulla forza della natura e sull’importanza di prevenzione e attenzione. La Lombardia si prepara a riprendersi da questa dura prova, ma il ricordo della tragedia rimane vivo.

L'ondata di maltempo annunciata in Lombardia dopo settimane di grande caldo ha interessato dal tardo pomeriggio di domenica tutte le province. Nel Milanese c'è stata anche una vittima: una donna di 63 anni di San Vittore Olona, vicino a Legnano, è stata colpita da un albero a Robecchetto, al rientro da una camminata, ed è morta. I due Comuni sono sotto choc. Allerta arancione in tutta la regione fino a lunedì mattina. Milano città. Varese. Lecco. Como. Brescia. Pavia. Milano città. La bomba d'acqua ha spazzato Milano a metà pomeriggio, in linea con le preoccupate previsioni della vigilia e con gli allarmi preventivi che hanno consigliato al Comune di tenere chiusi per precauzione tutti i parchi recintati.