Venerato | Se parte Calhanoglu Inter su 2 nomi! Ecco la strategia

Ciro Venerato, rinomato esperto di mercato per Rai Sport, aggiorna i tifosi sull’incerto futuro di Calhanoglu all’Inter. Se il turco dovesse partire, la squadra nerazzurra si prepara a valutare due nomi di primo piano, mentre altri tre vengono esclusi dalla lista. La questione è calda e strategica: l’Inter punta a rinforzare il centrocampo senza perdere tempo. Ecco cosa c’è da sapere…

Ciro Venerato, esperto di mercato per Rai Sport, ha fatto il punto sulla questione Calhanoglu. L’Inter, se parte il turco, valuta due nomi. Altri tre, invece, sono da scartare. Ecco il suo aggiornamento alla Domenica Sportiva. SOSTITUTI – L’Inter non guarda solo alle scadenze prossime ( vedi articolo ), ma anche al centrocampo. Qui, ovviamente, tiene banco la questione legata al futuro di Hakan Calhanoglu. Sul regista turco, rimane forte il Galatasaray, che però dovrà arrivare almeno a 30 milioni di euro per convincere Viale della Liberazione a cedere il giocatore. Nel caso, Calha partisse allora la Beneamata, spiega Ciro Venerato, valuta in particolare due nomi: « Su Calhanoglu, il Galatatasaray ha parlato col procuratore del numero 20, l’Inter chiede almeno 30 milioni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Venerato: «Se parte Calhanoglu, Inter su 2 nomi! Ecco la strategia»

In questa notizia si parla di: inter - venerato - calhanoglu - nomi

Trevisani: "Ho visto Marcus Thuram camminare per il campo contro il Fluminense. Una prova talmente deludente da essere tra le peggiori che abbia mai offerto da quando indossa la maglia dell'Inter. È un ragazzo straordinario, e tecnicamente è un ottimo calc Vai su Facebook

Inter, Schira: 'Le parole di Marotta rendono gravissima la situazione Calhanoglu'.

Venerato: «Se parte Calhanoglu, Inter su 2 nomi! Ecco la strategia» - Ciro Venerato, esperto di mercato per Rai Sport, ha fatto il punto sulla questione Calhanoglu. Da inter-news.it

SI – Non bastano 18 mln per Calhanoglu. Sostituti? I nomi per l’Inter sono questi tre - Tre nomi per il dopo Hakan Calhanoglu in casa Inter: a svelarli sono stati Alfredo Pedullà e Gianluigi Longari a Sportitalia ... Scrive fcinter1908.it