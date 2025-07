Mercato Napoli non solo Milinkovic | si pensa anche a un altro portiere di Serie A

Il mercato del Napoli si anima con nuovi nomi e ambizioni, puntando a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver ufficializzato Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il club campione d’Italia non si ferma: si pensa già a un altro portiere di livello per affiancare Meret. Tra strategie e sogni di grande calcio, il Napoli si prepara a fare ulteriori mosse vincenti, perché la voglia di competere ai massimi livelli è più forte che mai.

Il Napoli ha l'intenzione di acquistare un portiere da affiancare ad Alex Meret in vista della nuova stagione ormai alle porte: spunta il nome nuovo dalla Serie A. È un Napoli che vuole diventare sempre più competitivo in vista della prossima stagione. Le prime mosse sul mercato del club campione d'Italia in carica parlano chiaro: gli acquisti, già ufficiali, di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci dovrebbero essere seguiti da altri due calciatori, ossia Noa Lang e Sam Beukema. Ma sono molteplici le idee, ulteriori, da parte della società partenopea, che vuole arrivare al campionato 2025-2026 nelle migliori condizioni possibili.

