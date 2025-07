Medioriente | Idf colpiti obiettivi Houthi in Yemen

La tensione tra Israele e le milizie Houthi in Yemen si intensifica, con l'IDF che annuncia attacchi mirati contro obiettivi strategici nel paese. Questi sviluppi segnano un ulteriore passo nell’azione militare regionale, con ripercussioni sulla stabilità del Medio Oriente. Mentre le operazioni si susseguono, resta da capire quali saranno le ripercussioni a livello internazionale e sulla fragile pace della regione.

Milano, 6 lug. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) ha riferito di avere effettuato attacchi aerei contro diversi obiettivi terroristici Houthi in Yemen, fra cui i porti di Hodeidah, Ras Isa e Salif, e la centrale elettrica di Ras Khatib. Lo riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Idf, colpiti obiettivi Houthi in Yemen

In questa notizia si parla di: obiettivi - houthi - yemen - medioriente

Israele colpisce obiettivi Houthi in Yemen: raid su porti e infrastrutture - Israele ha lanciato attacchi mirati contro obiettivi Houthi in Yemen, colpendo porti e infrastrutture strategiche.

MEDIO ORIENTE | Il portavoce dell'Idf ha dichiarato in un briefing in diretta che l'aviazione israeliana ha colpito oltre 40 obiettivi nell'area di Teheran, inclusi centri di comando e infrastrutture strategiche. #ANSA Vai su Facebook

Medioriente: Idf, colpiti obiettivi Houthi in Yemen - LaPresse; Trump: Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen; Gaza, Trump: «Accordo vicino, forse in settimana». Israele attacca contro obiettivi Houthi nello Yemen.

Medioriente: Idf, colpiti obiettivi Houthi in Yemen - L'esercito israeliano (Idf) ha riferito di avere effettuato attacchi aerei contro diversi obiettivi terroristici Houthi in Yemen, ... Secondo lapresse.it

Medioriente: Idf emette avviso evacuazione per 3 porti in Yemen - L'esercito israeliano (Idf) ha diffuso un avviso di evacuazione per 3 porti controllati dagli Houthi in Yemen - Riporta lapresse.it