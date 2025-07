Juanlu c’è una novità sull’affare | lo ha deciso il Napoli

Il Napoli fa sul serio e ha deciso: Juanlu Sanchez diventa ufficialmente un nuovo volto della squadra partenopea. Questa trattativa, nata dal Siviglia circa due settimane fa, sta scuotendo il calciomercato azzurro e promette grandi sorprese. Con il via libera alla sessione estiva, le operazioni del Napoli sono già in fermento, confermando la volontà di rafforzare la rosa. La novità è ormai ufficiale: l’affare si fa!

