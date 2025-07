Thuram non si muove dall’Inter! Dumfries? Contatti e… Dodo – Rai

L’Inter si prepara a un lungo confronto con il calciomercato: Thuram resta, Dumfries potrebbe partire, e i contatti con Dodo sono già in atto. Con le scadenze alle porte e le strategie pronte a delinearsi, il club nerazzurro si concentra sulle prossime mosse per rafforzare la rosa e affrontare la stagione con determinazione. Ma quali saranno gli sviluppi più imminenti? Scopriamolo insieme, perché il mercato non aspetta.

Arrivano aggiornamenti sul fronte Inter per quanto riguarda Thuram e Dumfries. Due situazioni diverse, con il primo sicuro di rimanere, il secondo meno. E occhio ai primi contatti con Dodo. SCADENZE – In collegamento da Napoli per Rai Sport, Ciro Venerato ha fatto il punto sulle scadenze in casa nerazzurra, ossia quelle relative alle clausole rescissorie di Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Ecco il punto dell’esperto di calciomercato: « Ovvio che fino al 15 luglio sia l’Inter che i suoi tifosi sono in allerta. Thuram ha una clausola da 80 non pensa a lasciare Milano e non sarà un problema. Dumfries, il suo agente ha avuto la chiamata del Manchester City. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thuram non si muove dall’Inter! Dumfries? Contatti e… Dodo – Rai

