Trovata morta sul sentiero caccia al ‘pirata’ Le ultime ore prima della fine | la notte in un b&b

Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata senza vita nei boschi di Castagno d’Andrea, aveva deciso di partire all’alba da una tranquilla casa vacanze vicino Scarperia. Le ultime ore prima della tragica fine sono avvolte nel mistero, mentre gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi istanti di una vacanza che si è conclusa in modo drammatico. Cosa è successo davvero in quelle ore sospese tra natura e inquietudine?

Firenze, 7 luglio 2025 – E' uscita prestissimo dalla casa vacanze nei pressi di Scarperia dove stava soggiornando per una mini vacanza, Franka Ludwig, la 52enne di origini tedesche trovata priva di vita mercoledì scorso ai margini di un sentiero nei boschi di Castagno d'Andrea. D'altronde, per raggiungere il percorso che avrebbe dovuto compiere con un'amica, era necessaria un'ora circa di strada, in macchina. Dunque, quella mattina la Ludwig, trovata morta intorno alle 7.30, alle 6-6.15 avrebbe potuto trovarsi già in cammino, diretta alla fonte del Borbotto o alla foce dell'Arno. E mentre saliva, a piedi, in tenuta da trekking, da sola perché l'amica che avrebbe dovuto accompagnarla il giorno prima si era presa una storta, potrebbe essere stata investita da un mezzo "pirata".

