Claudio Santamaria e Francesca Barra | qualche ora di relax tra le colline toscane

Claudio Santamaria e Francesca Barra si concedono un meritato break tra le pittoresche colline toscane, lontani dal clamore quotidiano. Il loro soggiorno nel rinomato resort di Castelfalfi, vicino a Montaione, è l’ideale per rigenerarsi e ritrovare la serenità. Un weekend di relax in una delle destinazioni più affascinanti d’Italia, perfetta per staccare la spina e ricaricare le energie. Francesca, fresca di conduzione, si gode questo momento di pace, lasciando alle spalle la frenesia della tv.

Montaione, 7 luglio 2025 – Qualche ora di relax in Toscana per Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra. I due hanno soggiornato nel resort di Castelfalfi, non lontano da Montaione, nella Città Metropolitana di Firenze e al confine con la provincia di Siena. Un resort molto conosciuto e frequentato da tanti personaggi famosi. Un weekend per staccare la spina dunque. Francesca Barra è reduce dalla conduzione di “4 di sera” su Rete4. “Il primo weekend dopo 10 mesi senza 4 di sera. Il primo dopo un trasloco complicatissimo non ancora terminato. Cercare la luce nelle difficoltà, moltiplicare l’amore, saperlo scovare", scrive Francesca Barra con una dedica al compagno postando una loro foto con dietro la campagna toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Claudio Santamaria e Francesca Barra: qualche ora di relax tra le colline toscane

In questa notizia si parla di: francesca - barra - claudio - santamaria

Francesca Barra parla della chiusura anticipata di The Couple: "In parte me lo aspettavo" - Francesca Barra, opinionista e scrittrice, commenta la chiusura anticipata di The Couple, condotto con Luca Tommassini.

Claudio Santamaria e Francesca Barra: qualche ora di relax tra le colline toscane; Per Francesca Barra e Claudio Santamaria weekend romantico in Toscana: il paesaggio è da favola; Come va l'amore tra Francesca Barra e Claudio Santamaria?.

Claudio Santamaria e Francesca Barra: qualche ora di relax tra le colline toscane - Montaione, 7 luglio 2025 – Qualche ora di relax in Toscana per Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra. Segnala lanazione.it

Claudio Santamaria e Francesca Barra come si sono conosciuti e quanti figli hanno? - Claudio Santamaria e Francesca Barra insieme hanno avuto una figlia, la piccola Athena, nata il 2 febbraio del 2022. Segnala tag24.it