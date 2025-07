Texas travolto dall’acqua | oltre 80 vittime la disperazione dei familiari alimenta la ricerca dei dispersi

Il Texas si trova a fronteggiare una catastrofe senza precedenti, con oltre 80 vittime e molte altre ancora disperse in un quadro di devastazione e sofferenza. La furia delle acque ha distrutto tutto sul suo cammino, lasciando dietro di sé un senso di impotenza e speranza. In questa emergenza, la solidarietà e la forza dei familiari diventano il faro per affrontare un futuro incerto, mentre i soccorritori continuano la difficile ricerca dei dispersi.

La conta delle vittime in Texas non si ferma: sono almeno 80 i morti accertati dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito la parte centrale dello Stato. Tra le vittime, almeno 28 bambini, molti dei quali frequentavano il campo estivo cristiano di Camp Mystic, nella contea di Kerr. Dieci persone risultano ancora disperse. Il fiume Guadalupe, all’alba di venerdì, è cresciuto di otto metri in soli 45 minuti, travolgendo case, veicoli e sogni di un’estate spensierata. La corsa contro il tempo e la speranza. Nonostante la protezione civile abbia chiesto prudenza e preghiere, i familiari delle ragazze scomparse non hanno esitato: “Non appena hanno saputo della tragedia si sono messi in macchina e hanno raggiunto il centro estivo”, raccontano i testimoni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Texas travolto dall’acqua: oltre 80 vittime, la disperazione dei familiari alimenta la ricerca dei dispersi

