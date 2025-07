Napoli caccia al bomber | spunta un big dalla Premier il piano post-Osimhen

Il Napoli accelera nel suo mercato, alla ricerca del sostituto di Osimhen. Tra Nunez, Lucca e un intrigante nome dalla Premier, la squadra azzurra si prepara a sorprendere i tifosi con una mossa strategica. La caccia al bomber è aperta e il futuro centravanti potrebbe arrivare da un campionato internazionale. Prepariamoci a scoprire chi sarà il nuovo volto dell’attacco azzurro, in attesa di ufficializzare il cambio di maglia.

Il club azzurro valuta più profili per il ruolo di centravanti. Nunez e Lucca restano in cima alla lista, ma l’attenzione si sposta anche su un nome proveniente dalla Premier. Con l’estate ormai entrata nel vivo, il Napoli lavora con determinazione per completare la rosa da affidare ad Antonio Conte. In attesa della cessione di Victor Osimhen, che appare sempre più probabile, la dirigenza azzurra è al lavoro per trovare il nuovo numero 9. Osimhen verso l’addio, si stringe per l’erede. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la telenovela Osimhen si avvia verso la conclusione. L’addio dell’attaccante nigeriano rappresenterebbe una svolta decisiva per il mercato del Napoli, che si ritroverebbe con una somma importante da reinvestire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it