Programmi tv lunedì 7 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Preparati a una serata imperdibile! Lunedì 7 luglio 2025 offre un mix di emozioni, tra film di punta, programmi di attualità e spettacoli immersivi. Dalla cultura con "Noos - L’avventura della conoscenza" su Rai Uno alla suspense di "Io sono leggenda" su Italia 1, senza dimenticare eventi sportivi e musica live come Cornetto Battiti Live su Canale 5. Ecco la guida completa ai programmi tv della serata!

Su Rai Uno Noos-L’avventura della conoscenza, su Italia 1 Io sono leggenda. Guida ai programmi Tv della serata di lunedì 7 luglio 2025. Lunedì 7 luglio si preannuncia una serata ricca di grandi eventi, tra musica live, sport internazionale e approfondimento culturale. Spiccano il debutto di Cornetto Battiti Live su Canale 5, la sfida decisiva Portogallo–Italia agli Europei Femminili su Rai 2 e gli ottavi di finale di Wimbledon 2025 in diretta sui canali Sky Sport. Andiamo a vedere nel dettaglio i programmi principali. FILM. Alle 21.20 su Rai 4 va in onda Low Tide, un thriller adolescenziale ambientato in una cittadina costiera del New Jersey. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi tv lunedì 7 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata

“Cornetto Battiti Live”, torna da lunedì 7 luglio su Canale 5 - Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e delle emozioni con “Cornetto Battiti Live”, il festival più amato dell’Italia che torna in grande stile da lunedì 7 luglio su Canale 5.

