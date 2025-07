Trump aspetta Netanyahu e snobba Musk | Crea il terzo partito? Ridicolo

Nel turbinio di eventi che scuotono la scena politica americana, Donald Trump si concentra sull'incontro con Netanyahu e sulle sfide internazionali, ignorando le provocazioni di Elon Musk. Il tycoon ribatte duramente alla proposta di un terzo partito politico, definendola “ridicola”, mentre si prepara a navigare tra alleanze strategiche e crisi nazionali. In un contesto così complesso, il suo atteggiamento ci rivela molto su come intende mantenere il suo predominio: restando al centro del palcoscenico globale.

(Adnkronos) – Donald Trump si prepara ad incontrare il premier israeliano Benjamin Netanyahu atteso oggi a Washington, sta per inviare le lettere ai partner commerciali nel braccio di ferro sui dazi e pianifica il viaggio in Texas colpito da una terribile alluvione. In tutto questo, snobba Elon Musk in versione politico: "Creare il terzo partito .