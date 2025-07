Giovane muore nell’incidente in moto era un militare della Folgore in Toscana

Una tragica notizia scuote Parma e il mondo militare: Filippo Gattola, giovane soldato della Folgore di 23 anni, ha perso la vita in un incidente in moto durante una visita ai genitori in città. La sua scomparsa rappresenta un dolore profondo per amici, famiglia e la comunità militare, un ricordo che rimarrà vivo nel cuore di tutti. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza della sicurezza e sul valore della vita.

Parma, 7 luglio 2025 – Tragedia a Parma. Un ragazzo di 23 anni, Filippo Gattola, militare di stanza in Toscana per la Folgore, è morto in un incidente in moto nella serata di sabato 5 luglio. Una tragedia che colpisce profondamente Parma e l’ambiente militare della Folgore in Toscana. Ma anche la Puglia, di cui la famiglia del militare era originario. Era in licenza ed era andato a Parma a trovare proprio i genitori, che lì abitano. Era in giro con gli amici in moto quando c’è stato l’incidente, accaduto dinanzi agli occhi degli altri ragazzi. E’ accaduto in via Mantova. Il ragazzo procedeva in direzione Sorbolo quando c’è stato lo scontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovane muore nell’incidente in moto, era un militare della Folgore in Toscana

