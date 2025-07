Medioriente | Trump vicini ad accordo su Gaza possibile in settimana

In un contesto di tensioni in Medio Oriente, Donald Trump annuncia segnali di progresso: la possibilità di un accordo duraturo con l’Iran e un’intesa con Hamas entro questa settimana. Le sue parole aprono uno spiraglio di speranza per una stabilizzazione della regione, mentre i leader mondiali monitorano attentamente i negoziati. La strada verso la pace sembra incerta, ma questi sviluppi potrebbero segnare una svolta decisiva nel conflitto.

Milano, 6 lug. (LaPresse) – “Parlerò con Netanyahu di un accordo permanente con l’Iran. Siamo vicini a un accordo a Gaza. Un accordo può essere raggiunto questa settimana”. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti. “Penso che ci sia una buona possibilità di avere un accordo con Hamas durante la settimana, durante la prossima settimana”, ha detto Trump parlando con i giornalisti prima di partire per Washington. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Trump, vicini ad accordo su Gaza, possibile in settimana

In questa notizia si parla di: accordo - settimana - trump - vicini

Borsa, settimana positiva: forti acquisti innescati da accordo USA-Cina - La settimana borsistica si è chiusa in modo positivo, guidata da forti acquisti grazie all'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina.

#Trump: "Vicini a accordo per #Gaza, forse accordo in settimana". Vai su X

#Aja #Trump "Il raid a #Fordow ha messo fine alla guerra. E' stato la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki. E' tutto collassato. I tunnel sono distrutti. Ora con l'#Iran andiamo molto d'accordo. A #Gaza stiamo facendo molti progressi, siamo vicini". Lo ha detto il Vai su Facebook

Trump, 'vicini a accordo per Gaza, forse in settimana'; Medioriente: Trump, vicini ad accordo su Gaza, possibile in settimana - LaPresse; Israele-Hamas, le news. Trump, “Vicini ad accordo, può essere raggiunto in settimana”. Ft, lo staff di Tony Blair ha collaborato al progetto “Riviera di Gaza”.

Trump, 'vicini a accordo per Gaza, forse in settimana' - Ci sono "buone chance" di raggiungere un accordo con Hamas "questa settimana". Come scrive ansa.it

Medioriente: Trump, vicini ad accordo su Gaza, possibile in settimana - "Parlerò con Netanyahu di un accordo permanente con l'Iran. Da lapresse.it