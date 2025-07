Trump | andrò in Texas per valutare danni

Il Texas si trova nel cuore di una crisi senza precedenti, con piogge incessanti che hanno già causato quasi 100 vittime, tra cui molti bambini. Trump, in visita per valutare i danni, definisce questa tragedia "una volta ogni 100 anni", sottolineando l'entità della calamità. La regione si prepara ad affrontare un'emergenza che richiede la massima attenzione e solidarietà. La domanda ora è: quanto ancora dovremo aspettare prima che la sofferenza finisca?

0.59 "Probabilmente andrò in Texas venerdì per vedere i danni causati dalle piogge", Lo ha detto Trump parlando di "una tragedia che accade una volta ogni 100 anni". Le piogge continuano incessanti in Texas, dove il bilancio per le alluvioni si avvicina drammaticamente ai 100 morti. A 4 giorni dalla drammatica esondazione del fiume Guadalupe se ne contano no 80,di cui almeno 21 bambini.Le bimbe disperse di Camp Mystic sono 11 e su di loro si concentrano gli sforzi dei soccorritori per trovarle ancora in vita. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

