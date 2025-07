Sommer l’Inter non vuole cederlo E su Bisseck spara alto – Rai

L'Inter si trova di fronte a un curioso rebus di mercato: Sommer, ancora molto apprezzato dal Galatasaray, resta incedibile, mentre su Bisseck si prospettano scenari lontani dall’orizzonte nerazzurro. La squadra milanese continua a muoversi con determinazione, ma le ultime novità di Rai Sport e Domenica Sportiva rivelano che il mercato si infiamma, lasciando tifosi e addetti ai lavori con il fiato sospeso in attesa di sviluppi decisivi.

Sommer continua a piacere al Galatasaray, ma l’Inter non è disposta a cederlo, secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Rai Sport. Le ultime anche su Yann-Aurel Bisseck. Queste le ultime di mercato che arrivano dalla Domenica Sportiva, format in programma su Rai Due. LA SITUAZIONE DEI DUE YANN – L’Inter sta lavorando sul mercato. Dopo aver chiuso per tre acquisti, Sucic, Luis Henrique e per ultimo Bonny, adesso il club è alle prese anche con il capitolo cessioni. Il caso Calhanoglu non si è ancora placato ( ecco le ultime ), mentre su Denzel Dumfries pende una clausola rescissoria molto ghiotta per le altre big europee ( vedi articolo ). 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sommer, l’Inter non vuole cederlo. E su Bisseck spara alto – Rai

In questa notizia si parla di: sommer - inter - cederlo - bisseck

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi» - In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano.

GDS - Bisseck è il primo nome della lista dell'Aston Villa per rinforzare la difesa, inglesi pronti a fare all in sul tedesco valutato almeno 35 milioni dall'Inter Vai su Facebook

CdS - Il Galatasaray fa sul serio per Sommer. Asllani, Bisseck e Frattesi gli altri in partenza e...; Inter e Milan giocano così: le FORMAZIONI UFFICIALI; Inter-Feyenoord, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali e orario della partita di Champions League.

Inter, Sommer verso il Galatasaray: nome nuovo per la porta - Inter, con Sommer che può dire addio, destinazione Galatasaray, si valuta il futuro e per la porta emerge adesso un nome nuovo ... Scrive news.direttagoal.it

Sommer può lasciare l’Inter: l’erede a parametro zero è top - Per Yann Sommer c'è la pista Galatasaray e intanto spunta un'ipotesi top per sostituirlo: può arrivare gratis dalla Spagna ... Lo riporta calciomercato.it