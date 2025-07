Osimhen l’Al Hilal torna alla carica | l’eventuale piano B interessa anche al Napoli

Le strategie di mercato del Napoli si fanno sempre più ambiziose e avvincenti. Dopo aver ufficializzato innesti di livello come Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, la squadra azzurra non si ferma qui. Osimhen, al centro di molte voci, potrebbe presto trovare una nuova sistemazione, con l’Al Hilal di Simone Inzaghi pronti a rilanciare il suo interesse. Un piano B in movimento che dimostra come il club sia determinato a mantenere alta la competitività. Tanti altri colpi potrebbero ancora arrivare.

Il Napoli punta a cercare una sistemazione per Victor Osimhen, su cui torna forte l'interesse da parte dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. È un mercato che il Napoli punta a vivere da protagonista. D'altronde, i fatti sembrano confermare la medesima tesi, considerando che gli azzurri hanno già annunciato Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, mentre presto potrebbero divenire nuovi giocatori dei partenopei anche Sam Beukema e Noa Lang. Insomma, tante le operazioni che gli azzurri stanno portando avanti in queste settimane, senza però dimenticare di dare un'occhiata anche agli affari in uscita. In primis, quello che porterebbe Victor Osimhen nuovamente lontano da Napoli, magari questa volta a titolo definitivo.

