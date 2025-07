Pierina uccisa | l’udienza oggi Louis Dassilva si gioca tutto

Oggi a Rimini si apre uno dei processi più attesi dell’anno: Louis Dassilva, accusato dell’omicidio volontario e pluriaggravato di Pierina Paganelli, rischia il giudizio definitivo. La sua presenza o assenza potrebbe cambiare il corso della vicenda, lasciando aperti molti interrogativi. Con l’udienza che si svolge alle prime luci del mattino, tutto è ancora scritto nel destino di questa tragedia. La decisione attende solo lui: assisterà da dietro il vetro o si presenterà in aula?

Rimini, 7 luglio 2025 – Lo deciderà all'ultimo, Louis Dassilva, se essere presente questa mattina dalle 9.15 alla terza seduta dell'udienza preliminare in cui si deciderà se rinviarlo o meno a giudizio per l' omicidio, volontario e pluriaggravato, di Pierina Paganelli. Lo deciderà insomma all'alba di oggi il 35enne senegalese in carcere da quasi un anno, se assistere da dietro al vetro blindato della camera di sicurezza del tribunale di Rimini alla possibilità che il gup Raffaele Deflorio rimandi alla Corte d'Assise il suo destino. Dal canto suo, Louis, da dietro le sbarre del carcere di Rimini, non cambia e non ha mai cambiato la propria posizione.

