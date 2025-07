Trump | Molto deluso dalla telefonata con Putin sto aiutando l' Ucraina | Il leader del Cremlino | Peggio per l' Occidente se continuerà la politica anti-russa

La delusione di Trump per una telefonata con Putin e il suo sostegno all’Ucraina segnano un momento cruciale nello scenario internazionale. Tuttavia, la guerra continua a portare conseguenze drammatiche, come la tragica perdita di Thomas D’Alba, italiano di Legnano, combattente nelle legioni internazionali. Questi eventi ci ricordano quanto sia fragile la pace e quanto siano fondamentali gli sforzi per favorire il dialogo e la stabilità globale.

