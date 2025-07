Maltempo oggi nelle Marche | allerta gialla per temporali in tutta la regione

Oggi nelle Marche la giornata è segnata dal maltempo, con un’allerta gialla diffusa per temporali su tutta la regione. La Protezione Civile Regionale avverte che temporali sparsi, alcuni di forte intensità, potrebbero causare disagi e interruzioni. È fondamentale prestare attenzione alle allerte e adottare le precauzioni necessarie. La situazione resta monitorata, e si consiglia di rimanere aggiornati sugli sviluppi meteorologici e sulle eventuali misure di sicurezza da adottare.

Ancona, 7 luglio 2025 – Giornata di maltempo, quella di oggi, nelle Marche: la Protezione Civile Regionale, sulla base delle previsioni meteo, ha diramato un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per temporali valida in tutto il territorio regionale. La previsione associata all'allerta indica che per la giornata di lunedì 7 luglio sono previsti temporali sparsi che, localmente, potranno essere anche di forte intensità. I fenomeni saranno più probabili nella prima parte della giornata e nel settore montano e collinare della regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

In questa notizia si parla di: allerta - temporali - maltempo - marche

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali venerdì 4 luglio nelle Marche Vai su X

L'#Italia è divisa in due dal #meteo: temporali e allerta idrogeologica al nord, dal #Trentino alla #Toscana, caldo afoso e insistente al sud Vai su Facebook

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali venerdì 4 luglio nelle Marche; Meteo, allerta maltempo per forti temporali: ecco dove e quando. Le previsioni.

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati - Il maltempo con pioggia e grandine spezza l'estate in Italia e oggi divide il paese dopo giornate di caldo record. msn.com scrive

Allerta meteo domani in 11 regioni per forti temporali, grandinate ed eventi estremi. Dove e quando - africana, già presente sul Mediterraneo, arretra di latitudine, facendo spazio ad impulsi perturbati di origine atlantica che interesseranno la nostra ... Segnala msn.com