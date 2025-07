Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 6 luglio | Video Mediaset

Non perdere questa sera, domenica 6 luglio 2025, la ripresa di "La notte nel Cuore" su Canale 5. Sei curioso di scoprire come si svilupperanno le vicende di Hikmet, Sevilay e Cihan? Rivedi in streaming gli episodi 19, 20 e 21 e vivi da vicino ogni emozione e tensione. La soap turca ti lascerà senza fiato: riusciranno i protagonisti a superare le prove del destino? Scoprilo subito!

Torna stasera domenica 6 luglio 2025 la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 19, 20 e 21 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Hikmet minaccia Sevilay e la obbliga ad acconsentire alle nozze con Cihan. Samet, a sua volta, prega Cihan di sposare Sevilay per salvare il patrimonio di famiglia. Cihan acconsentirà ? Hikmet vuole convincere Samet a licenziare al piu’ presto i due gemelli perche’, essendo innamorati di Cihan e Sevilay, potrebbero mandare in fumo i loro piani. Nuh e Melek tornano a Villa Sansalan. E nonostante siano rimasti amareggiati dal matrimonio di Cihan e Sevilay, decidono di portare avanti il loro piano vendicativo nei confronti di Sumru. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La notte nel cuore in streaming, puntate del 6 luglio | Video Mediaset

