Palio dell’Assunta la sorte sceglie | quattro le rivali che correranno Mossiere confermato

Il Palio dell’Assunta prende forma sotto il cielo di Siena, e la sorte ha tracciato i destini delle quattro rivali che si contenderanno l’ambita vittoria. Le bandiere di Leocorno, Onda, Civetta e Valdimontone sventolano ora in piazza del Campo, infiammando il cuore dei presenti. L’atmosfera è carica di emozione e attesa: quale staffetta di tradizione e coraggio conquisterà il drappo dipinto? La gara sta per cominciare, e tutto può ancora succedere.

Siena, 7 luglio 2025 – Sono passate da una manciata di minuti le 19 e la sorte in piazza del Campo ha pronunciato il suo verdetto: sono infatti apparse le bandiere di Leocorno, Onda, Civetta e Valdimontone che si vanno ad aggiungere a Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa e Aquila. Una piazza in attesa è esplosa nelle sue varie parti che si sono accese dei colori delle nuove protagoniste. Significativi boati mossi da un improvviso entusiasmo. Un verdetto che mette in piazza un’altra rivalità, quella fra Leocorno e Civetta, che si va ad aggiungere a quella già prevista di Pantera e Aquila. Il Campo ha visto in questo pomeriggio l’arrivo della Nobile Contrada dell’ Oca, con il drappellone di Riccardo Manganelli appena conquistato, e della Nobile Contrada del Bruco, impegnata nel giro della Festa Titolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it