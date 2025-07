Trump | Vicini a un accordo su Gaza forse in settimana | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf | Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen

Le tensioni tra Israele, Hamas e le altre fazioni si avvicinano a un punto di svolta, con Trump che spinge per un accordo su Gaza possibile già questa settimana. I negoziati indiretti a Doha sembrano segnare un passo avanti significativo, mentre l'IDF intensifica le operazioni nello Yemen contro i Houthi. Il presidente americano mira a una tregua di 60 giorni e al rilascio degli ostaggi, aprendo uno spiraglio di speranza in un conflitto che ha già provocato molte vittime.

Media: "Il presidente americano vuole raggiungere un'intesa con Netanyahu (atteso lunedì a Washington) sulla fine della guerra. L'accordo sul tavolo prevede una tregua di 60 giorni con il rilascio di 10 ostaggi in vita e di 18 deceduti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

