Maltempo al Nord con nubifragi e grandine allerta meteo e fiumi sorvegliati

Il maltempo al Nord con nubifragi e grandine interrompe bruscamente l’estate, spezzando il clima di caldo record che ha caratterizzato le ultime giornate. Le violente supercelle si abbattono su Milano, Genova e Firenze, portando allerta arancione nelle regioni più colpite. Fiumi sorvegliati e fenomeni estremi sono in atto, lasciando gli italiani a chiedersi cosa riserva il tempo nei prossimi giorni. La situazione è critica e richiede massima attenzione.

(Adnkronos) – Il maltempo con pioggia e grandine spezza l'estate in Italia e oggi divide il paese dopo giornate di caldo record. Le supercelle – con temporali violenti su Milano, Genova e Firenze – fanno scattare l'allerta meteo arancione su Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. I fenomeni estremi in queste ore incombono soprattutto sulle regioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

