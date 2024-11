Lanazione.it - Furgone si ribalta sull’A1: abbandonato

ORVIETO E’ un piccolo giallo sul quale stanno svolgendo accertamenti gli agenti della polizia stradale quello collegato almento di unavvenuto lungo l’A1. Intorno alle 6 di ieri, nel tratto compreso tra i caselli di tra Fabro e Orvieto, uncarico di rame si èto mentre viaggiava in direzione sud. Al momento dell’arrivo della polizia stradale, però, a bordo non è stato trovato nessuno. Oltre ai rilievi del caso, alcune pattuglie si sono messe alla ricerca delle persone anche nelle campagne circostanti dove, si presume, siano scappate dopo ilmento. Non è chiara la provenienza del carico. Non sono coinvolti altri veicoli. Le operazioni di recupero del mezzo e la gestione della viabilità - il traffico tornato regolare è marciato a rilento su un’unica corsia - hanno richiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco e del personale del V Tronco di Autostrade per l’Italia.