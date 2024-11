Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, retroscena Gyokeres: l’annuncio che nessuno si aspettava

, ipotesi Victorchesisull’attaccante che sta illuminando tutta l’Europa Ha già realizzato 24 gol in 19 partite solamente con lo Sporting Lisbona, a questi aggiungete altre 9 reti con la propria nazionale in 6 gare. Il suo score schizza dunque a 31 gol in 25 partite, con l’aggiunta anche di 8 assist. Una produzione offensiva senza senso quella di Victor, che sta stupendo il calcio europeo. I detrattori hanno subito puntato il dito sul livello del campionato portoghese, ma lo svedese ha risposto con 5 gol in Champions League di cui 3 al Manchester City.E’ la sua stagione e a 26 anni ha spiccato il volo. In estate aveva chiuso con 43 gol in 50 partite di club, con 15 assist all’attivo. Numeri clamorosi che lo avevano già inserito nell’elenco degli attaccanti più appetibili sul mercato, ma alla fine il classe ’98 ha scelto di rimanere a Lisbona.