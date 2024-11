Sport.quotidiano.net - "Adamant decimata, chiediamo più tutela"

Il terzo successo consecutivo dell’a San Bonifacio è passato in secondo piano in virtù degli infortuni di Turini e Tio: il primo, in particolare, sembra essere abbastanza serio, e in attesa degli esami il timore è che possa essere interessato il legamento crociato del ginocchio sinistro. In quel caso la stagione dell’esterno ex Cecina sarebbe virtualmente finita, con Ferrara che sarebbe costretta a proseguire il campionato senza una rotazione importante sul perimetro. Il tecnico Giovanni Benedetto non ha apprezzato la direzione di gara dei due arbitri, e ha puntato il dito contro un’aggressività eccessiva troppo tollerata dai due in grigio: "Non ce l’ho con i nostri avversari, sia chiaro, ma con chi sta permettendo questo scempio: la gestione delle partite da parte degli arbitri non va bene, ci sono contatti troppo duri che vengono concessi, e ne fanno le spese i giocatori che si fanno male e le società che investono denaro.