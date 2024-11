Lapresse.it - Violenza donne, per 1 giovane su 3 la gelosia è una forma d’amore

Laè considerata una “dimostrazione di amore/interesse” per 1su 3. È quanto emerge dalla ricerca “Giovani Voci per Relazioni Libere”, condotta da Differenza Donna, a pochi giorni dalla Giornata contro lasulle.A pensare che lasia una dimostrazione di amore/interesse sono infatti soprattutto i giovani: il 45% tra chi ha 14-15 anni – e i ragazzi (42%). Più di 1 maschio su 2 (52%) tra i 14 e i 15 anni lo pensa (tra le ragazze di questa fascia, lo pensa il 42%).Dopo i 19 anni, la percentuale scende al 13% (19% tra i maschi, 11% tra le femmine).L’uso della geolocalizzazione per monitorare il/la partner è percepito come “per niente grave” o “poco grave” da quasi 1 persona su 5 (19%). I dati rivelano che il controllo dell’accesso a messaggi, chiamate e social del/la partner è percepito come poco problematico da una parte significativa dei/delle giovani partecipanti.