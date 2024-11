Inter-news.it - Verona-Inter, previsti diversi cambi! La probabile formazione di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

Si avvicina sempre di più, gara in programma domani alle ore 15.00 allo stadio Bentegodi. Dopo l’allenamento di oggi, alla vigilia, sonodi. Di seguito ladi SimoneE GESTIONE – Con tante partite in vista, iniziando proprio da, Simonedeve pescare a piene mani nella rosa a sua disposizione per gestire al meglio i propri giocatori. Per questo, dopo l’allenamento della vigilia della sfida dello stadio Bentegodi, sonoin. Partendo dalla difesa, per esempio, dove Yann Bisseck dovrebbe prendere il posto di un Benjamin Pavard convocato dalla Francia per la scorsa sosta delle nazionali. A destra spazio per Matteo Darmian al posto di Denzel Dumfries. Occhio anche a sinistra, con il rientrante Carlos Augusto in vantaggio su Federico Dimarco per una maglia da titolare.