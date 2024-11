Anteprima24.it - Shoah, la lezione del prof Sarfatti agli studenti dell’Aurigemma

Tempo di lettura: 6 minuti“La salvaguardia della memoria come vaccino per difendersi da nuove forme di intolleranza”. Spiega così ilessore Michele, tra i massimi studiosi della, già direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, ospite dell’Ic Aurigemma di Monteforte, l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza di “pagine di storia del passato che hanno costituito una grande lacerazione nella memoria del paese”.Si sofferma sui pericoli dell’antisemitismo “E’ un sentimento che esiste da centinaia di anni, si manifesta in forme sempre diverse ed è oggi ancora vivo. All’antisemitismo si affiancano nuove forme di discriminazioni, dall’islamofobia all’intolleranza verso tutte le minoranze. La vita dovrebbe celebrare la diversità ma è costellata di odio, rifiuti e, talvolta, aggressioni.