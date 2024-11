Quinto live X Factor | male gli inediti Lowrah eliminata Finalmente un po’ di verve tra i giudici Le pagelle

Leggi su Open.online

Ildi Xè quello degli, precipitatevi ad ascoltarli prima di dimenticarvi i connotati di chi li interpreta. Il rischio è oggettivamente alto per la maggior parte dei concorrenti rimasti in gara. «Vi invito ad un voto consapevole» dice Giorgia in apertura, con quell’aria che sembra voler dire: «Non fate come al solito vostro!». Le canzoni con le quali i ragazzi si presentano sul mercato sono quasi tutte oggettivamente scadenti, perfino, se non soprattutto, quella più attesa, scritta dall’autrice più attesa (Madame) per la concorrente più talentuosa (Mimì). In fin dei conti gli unici che hanno rispettato la propria matrice sono Francamente e Lorenzo Salvetti, per quanto la matrice di Lorenzo Salvetti ci faccia rimpiangere il mondo fuori dalla finestra. Ospiti della serata i sempre familiari ComaCose (voto 8) che con un accattivante medley ci ricordano che razza di repertorio stanno mettendo in piedi.