Ilfattoquotidiano.it - ‘Prima che sia troppo tardi’: l’educazione all’affettività a scuola potrebbe essere un primo passo

Marco ha 18 anni, Giovanni 14; ormai stanno per affacciarsi all’età adulta e, nonostante qualche arrabbiatura scolastica, dico con soddisfazione che sono dei bravi ragazzi e se c’è una cosa che mi rende orgoglioso di loro è il grande rispetto con cui trattano le altre persone e il modo con cui da sempre risolvono e hanno risolto i loro piccoli e grandi conflitti. Mai con le mani, sempre con le parole.Questo imprimatur, spero, farà di loro uomini corretti nei rapporti interpersonali;fra tutti quello con l’altro genere. Pur, le cronache di questi anni raccontanospesso di violenze e maltrattamenti nei confronti nelle donne e la mia paura, ammetto, è che sentirne parlare così spesso rischi di farci sembrare la cosa “normale”, quando normale non lo è affatto.Negli scorsi giorni è stata presentata una bellissima indagine condotta per conto di Inc Non Profit Lab da AstraRicerche, e realizzata con il patrocinio di Rai Per la Sostenibilità – Esg su un campione di italiani tra i 18 e i 75 anni in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre).