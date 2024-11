Lettera43.it - Omicidio Laura Ziliani, confermati gli ergastoli per le due figlie e il loro amante Mirto Milani

Leggi su Lettera43.it

La Corte d’Appello di Brescia presieduta da Claudio Mazza ha confermato gliinflitti in primo grado a Paola e Silvia Zani eper l’aggravato e premeditato di. Le prime due sono ledella vittima, il secondo il fidanzato di una delle due edell’altra. L’ex vigilessa di Temù, impiegata comunale a Roncadelle, fu uccisa la notte tra il 7 e l’8 maggio 2021 e poi sepolta lungo l’argine del fiume Oglio, che ne restituì il corpo tre mesi dopo a causa di un’esondazione.I giudici hanno accolto la richiesta dell’accusaL’avvocato Michele Cesari, che assiste Paola Zani, aveva chiesto per lei il riconoscimento delle attenuanti generiche quantomeno equivalenti alle aggravanti, per ridimensionare la condanna. Il legale ha infatti insistito sulla differenziazione dei ruoli del «trio» al momento della commissione dell’e della sua pianificazione, a cui Paola non avrebbe partecipato dall’inizio.