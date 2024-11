Ilfattoquotidiano.it - Maxi rincari per la stagione sciistica al via, skipass sempre più per ricchi. La guida a tutti i prezzi regione per regione

Laè alle porte e come d’abitudine negli ultimi anni sono previstisugli. Il freddo sceso sul Nord Italia in questi giorni ha permesso alle principali stazioni di attivare i cannoni per la produzione di neve tecnica. Alcune località – scorrendo le pagine i dettagli – apriranno già il 30 di novembre (unica eccezione Madonna di Campiglio, il 23), anche se la maggior parte lo farà dal fine settimana del 7-8 di dicembre. Il dato che più fa riflettere (rilevato da Assoutenti) riguarda proprio l’aumento deidegli, che in tre anni ha segnato, in alcuni casi, il +30%. Si parla, ad ogni buon conto, di un giro d’affari – quello del mondo della neve – che nella scorsaha fatto registrare 11,2 miliardi di euro (alberghi, rifugi, ristoranti, scuole sci, commercio e servizi vari).