Londra riapre il terminal sud dell’aeroporto di Gatwick | terminata l’allerta sicurezza

Leggi su Open.online

all’aeroporto diquindi ilsud dopo l’allarme lanciato nella tarda mattinata per un «oggetto proibito sospetto» in un bagagliaio. La polizia ha concluso le sue operazioni e «i treni inizieranno a fermarsi all’aeroporto diuna volta che ilsarà completamente riaperto», ha chiarito l’autorità aeroportuale in una nota. Ildello scalo inglese era stato evacuato in via precauzionale in seguito a un «incidente legato alla». Centinaia di passeggeri erano stati fatti uscire dall’edificio per una operazione delle forze di polizia e. L’allarme è scattato intorno alle 11 di mattina quando il personale ha fatto allontanare i passeggeri in transito e chiuso l’area. A causa dell’incidente sono state chiuse le stazioni del treno da e per l’aeroporto: ilExpress.