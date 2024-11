Oasport.it - LIVE Struff-Griekspoor 7-6, 5-7, 4-6, Germania-Olanda 0-2 Coppa Davis in DIRETTA: Paesi Bassi in finale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASarà quindi l’a giocarsi ladi Malaga, si chiude qui la, a domani per Italia-Australia!22:30 Venticinque ace per, contro i 13 di, percentuali sulla prima che premiano l’olandese (83% contro 76%) mentre con la seconda 68% pari. Partita che si è decisa sul filo.ha avuto due chance di vincerla nel secondo, ha finito per perderla.22:28b.6-7(4), 7-5, 6-4! Si chiude qui un tie estenuante, anche se concluso in due partite. L’è la prima finalista della2024!40-30 Non trema! Match point!30-30 Scambio lungo, il nastro tiene dentro il dritto die sbaglia poi l’olandese.30-15 Sbaglia di rovescio.30-0 Ace (24°). Meno due15-0 Servizio vincente con Palle nuove.