Oasport.it - LIVE Islanda-Italia 54-65, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: reazione degli azzurri nel terzo quarto, ma i padroni di casa non mollano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-69 Assist di Davide Alviti per l’omonimo Moretti: ancora +13!56-67 Gudmundsson da due.54-67 Nicola Akele alza la parabola!Inizia l’ultima frazione!Va in archivio anche il: l’è avanti 54-65 dopo un parziale soffertissimo!54-65 Palsson replica prontamente dall’arco.51-65 NICOLA AKELE! TRIPLA, +14.51-62 Gudmundsson da tre.48-62 1/2 per Grant Basile a cronometro fermo.48-61 Palsson da due.46-61 Gunnaon risponde con la stessa moneta.43-61 ROSSATOOOOO!! BOMBAAAAAAAAAA43-58 GRANT BASILE! IL ‘GIOVANE’ VETERANO, TRIPLA E +15.43-55 1/2 per Grant Basile che va a quota 11 punti.43-54 Steinaon allo scadere dei 24?.41-54 Un solo libero segnato da Hlinason.Fallo antisportivo fischiato a Riccardo Rossato!40-54 2/2 per Nicola Akele ai liberi: gliriprendono ossigeno, +14!L’segna il primo canestro nella ripresa dopo oltre 5? di digiuno.